موسيماني: لا يوجد مدرب قادر على استبعاد محمد صلاح من التشكيل أو الملعب

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه لا يوجد مدرب يستطيع استبعاد محمد صلاح، قائد المنتخب المصري من التشكيل الأساسي أو إخراجه من الملعب.

واستطاع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا أن يصعد لدور الـ16 وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط حصدها من الفوز على السودان بهدفٍ وحيد وغينيا بيساو بالنتيجة ذاتها، بعد خسارته من نيجيريا المتصدرة بالعلامة الكاملة في مستهل دور المجموعات.

وقال موسيماني في تصريحاته عبر قناة "ام بي سي مصر": "حققنا 6 نقاط من 9 على المنتخبين الذي كان من المتوقع أن نفوز عليهما وتأهلنا للمرحلة المقبلة، وأمامنا مساحة كبيرة لكي نكون أفضل مستقبلًا".

وشدد: "لا يوجد مدرب في العالم يستطيع أن يخرج محمد صلاح بسهولة أو يضعه خارج التشكيل، هذا ليس سهلًا، هو أفضل لاعب في العالم، المباراة لم تنته لكي تخرجه، فهو يمكن أن يفعل أي شىء خلال المباراة مثل أن يسدد أو يصنع فرصة".

واسترسل: "من الصعب أن تقوم بتغيير مراكز اللاعبين، مثل عبدالله السعيد صعب جدًا أن يلعب في وسط الملعب، لم آراه من قبل في وسط الملعب، ستفتقده في مركزه".

وأوضح: "أنا أشركت حمدي فتحي من وسط الدفاع بجانب بدر بانون وأيمن أشرف وكان رائعًا، وأيضًا أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن ونجحت، ولكن هناك أوقات لن ينجح هذا، ويجب أن تعترف وقتها بالخطأ".

وبالنسبة لتغيير بعض مراكز لاعبي منتخب مصر، اختتم موسيماني حديثه قائلا: "يجب أن نحترم وجهة نظر كيروش، فهو يرى شيء يريد تحقيقه في خطة لعبه".