محافظ بني سويف يتابع استعدادات عقد امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم خطة استعدادات المديرية والترتيبات النهائية التي اتخذتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2022 للصفين الأول والثاني الثانوي، والخامس والسادس الابتدائي، والتي سوف تبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل 22 يناير الجاري وتختتم 3 فبراير 2022.

ونوّه المحافظ، عن توجيهاته السابقة، باستمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

ومن جهته، أوضح محمد عبدالتواب وكيل وزارة التعليم، أن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ السبت القادم باللغة العربية ويوم الأحد للصف الثاني الثانوي، بإجمالي عدد طلاب للصفين 17 ألفا و286 طالبا وطالبة 16 ألفا و31 منتظم وخدمات و1255 منازلا، من خلال 85 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما يبلغ عدد تلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي 148 ألفا و831 تلميذا وتلميذة، يؤدون الامتحان يوم السبت المقبل في 678 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بجانب غرف عمليات الإدارات؛ لمتابعة انتظام سير الامتحانات ورصد الأحداث وتلقي الشكاوى وتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني والحلول لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات والتي لن يسمح فيها لغير القائمين على أعمال الامتحانات بدخول المدارس.

وأضاف عبدالتواب، أن الهدف من تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي هو الوقوف على مستوى فهم الطالب لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة التي تستهدف قياس مخرجات التعلم العليا، مشيرا إلى أن الوزارة قد حددت ضوابط وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث تعقد ورقيا بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث يتم وضع الامتحانات على مستوى المدارس من خلال تكليف الموجه الأول لمدرسي المواد الدراسية لكل مدرسة على حدة على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذي يدرس له هذا العام.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي "بنظام التناوب"، حيث يبدأ طلاب الصف الأول الامتحانات(يوم السبت 22 يناير اللغة العربية، والاثنين 24 يناير مادتي الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 26 يناير التاريخ والأحياء، والسبت 29 يناير اللغة الأجنبية الأولى، والاثنين 31 يناير الفيزياء والفلسفة والمنطق، وتختتم الأربعاء 2 فبراير المقبل بمادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية)، فيما يؤدى طلاب الصف الثاني الامتحان بداية من (الأحد 23 يناير بمواد اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا، والثلاثاء 25 يناير اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 30 يناير مواد الجبر والتفاصيل والأحياء والفلسفة والمنطق، والثلاثاء 1 فبراير اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ، وتختتم يوم الخميس 3 فبراير بمادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع).