 شباب كفر الشيخ تنظم دورات تدريبية شهرية على المهن الحرفية واليدوية - بوابة الشروق
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شباب كفر الشيخ تنظم دورات تدريبية شهرية على المهن الحرفية واليدوية

محمد نصار
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 7:46 م | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 7:46 م

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ دورات تدريبية شهرية في المهن الحرفية واليدوية للشباب على مدار تسعة أشهر بكافة مراكز الشباب، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. 

 

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مراكز شباب كفر الشيخ انضمت إلى سلسلة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات على المهن الحرفية واليدوية التي أطلقتها الإدارة العامة لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، وتتضمن التدريب على المشغولات والمنسوجات اليدوية، والكروشيه والتطريز والشموع والخيامية، والنحت، وتصنيع الديكور بالفخار، وتابلوهات الخشب، وصناعة الإكسسوارات بسلك النحاس، والأعمال الفنية بعجينة السيراميك، وموهبة الخياطة والتفصيل.

 

وأشار محروس إلى أهمية إقامة تلك الدورات التدريبيه في ظل خطة الدولة المصرية بتشجيع الشباب والشابات على التدريب المهني والحرفي، والدليل على هذا إقامة معرض تراثنا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يتيح فرصة الترويج لمنتجات المبدعين والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات الحرفية، مثمنا دور التدريب الذي يقدم للشباب كافة ودمج ذوى الهمم أيضا به، ودوره في تأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة واستغلال طاقاتهم الإبداعية.

 

وأضاف أن مديرية شباب كفر الشيخ تستمر في تنفيذ الدورات خلال الأشهر القادمة بمراكز الشباب، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.


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