تركيا تحذر المصانع من انقطاع الكهرباء بعد توقف إمدادات الغاز الإيراني

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حذرت تركيا من أنها ستقلص إمدادات الطاقة للمصانع بعد أن أوقفت جارتها إيران تدفقات الغاز الطبيعي لمدة 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأبلغت شركة الغاز الوطنية الإيرانية تركيا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي للبلاد بدءا من اليوم الخميس ولمدة عشرة أيام بسبب عطل فني، وذلك بعد تراجعها بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي القول، في بيان، إن كمية الغاز الموردة إلى تركيا من قبل الشركة الإيرانية انخفضت اعتبارا من 17 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأوضحت أن كمية مشتريات الغاز الطبيعي انخفضت إلى ما يقرب من ثلثي الكمية المقررة لليوم.

وقالت بوتاش إنها ستقلص الغاز للمواقع الصناعية ومنشآت الطاقة كثيفة الاستهلاك، دون أن تحدد مقدار الخفض.

وحذرت وزارة الطاقة من أن الشركات ستعاني من انقطاع الكهرباء نتيجة لذلك.

ويمثل اضطراب الامدادات ضربة أخرى لتركيا، التي شهدت ارتفاعا في تكاليف الطاقة المستوردة في الأشهر القليلة الماضية لارتفاع أسعار البيع بالجملة وتراجع قيمة الليرة.

وتعين على الحكومة والبنك المركزي إقراض بوتاش مليارات الدولارات لتغطية مشترياتها.