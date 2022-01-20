قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تؤيد فكرة خدمة العلم للبشرية واحتياجاتها واستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل الحياة وليس تعطيلها، مشيرة إلى أنها لا تعارض فكرة «تجميد البويضات».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن الله يمنح الطاقة للمرأة عند إنجاب الطفل لرعايته، بغض النظر عن عمرها، قائلة إن بعض الحالات تحتاج «تجميد البويضات»؛ بسبب مشكلات صحية.

وأشارت إلى عدم إمكانية تطبيق قاعدة واحدة على كل السيدات، معقبة: «الأشخاص ليس لهم كتالوج، ما ينطبق على امرأة ما لا يجب أن ينطبق على امرأة أخرى، لكن وقت الحاجة ابن آدم تخرج منه معجزات»، بحسب تعبيرها.

وذكرت أن المرأة تشعر بقيمة النعمة وتقدرها وتخدمها عندما تصبح أكثر نضجًا، فضلًا عن أن قدرتها على العطاء تكون أكبر، متابعة: «المرأة وهي تبلغ من العمر 20 و30 عامًا تكون أكثر أنانية مقارنة بكونها في الأربعينيات والخمسينيات؛ بتكون قدرت النعمة وشبعت من الدنيا وعارفة إزاي تدي اللي قدامها».

ولفتت إلى أنها لا تفكر حاليًا في تجميد البويضات، وخاصة أنها اكتشفت حملها بصورة مفاجئة، مستطردة: «لكن اللي عندها ظروف صحية أو تأخر في الزواج لو مقدرتها النفسية والصحية والمادية تسمح بالأمر تعمله».

وحملت الحلقة السادسة من مسلسل «خارج السيطرة» - الذي يتكون من حلقات منفصلة لأبطال مختلفين- عنوان «توت» وهي من بطولة حنان مطاوع وعايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، ومن إخراج أحمد خالد.

وتدور القصة حول «مروة» شابة تعيش بمفردها في المنزل، وحيدة لم تتزوج وتخاف من أن يفوت الوقت ولا تستطيع الإنجاب، فتلجأ إلى خطوة «تجميد البويضات» ثم تطور الأحداث بعد ذلك.