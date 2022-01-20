نجحت اليونان في بيع سندات عشرية بقيمة 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار).

وقال وزير المالية اليوناني، كريستوس ستايكوراس، اليوم الأربعاء، إن البلاد "حققت عائدا مُرضيا في ظل الظروف الدولية السائدة".

وبحسب الوزير، بلغ سعر العائد على هذه السندات 8ر1% وهو ما يقل بشدة عن العائد على طرح مماثل لسندات عشرية آذار/مارس 2019 وكان 9ر3%.

يأتي تراجع العائد على السندات اليونانية أجل 10 سنوات في ظل تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد اليوناني.

وفي الوقت نفسه، هناك بعض المؤشرات التحذيرية، حيث يشير المحللون إلى أن اليونان منذ حوالي عام كانت قد باعت سندات مدتها 10 سنوات بعائد قدره 8ر0% فقط. وكان العائد على السندات اليونانية أثناء ذروة الأزمة المالية اليونانية في 2012 وصل إلى أكثر من 35%.

وخرجت اليونان من آخر برنامج مساعدات اقتصادية أوروبي في آب/أغسطس 2018. ومنذ ذلك الوقت تزايدت قدرة اليونان على الاعتماد على نفسها في تلبية احتياجاتها المالية من خلال الاقتراض من أسواق المال العالمية.