عبّر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن سعادته باختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل عشر وجهات سياحية على مستوى العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي إنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أنّ الغردقة مدينة متنوعة المعالم وبها العديد من الأماكن السياحية التى تجذب السياح من بينها السياحة العلاجية والمحميات الطبيعية.

وأضاف أنّ الغردقة تضم الآن ما يقرب من ٢٧٠ منشأة سياحية، موضحًا أنّ القيادة السياسية قامت بدور كبير في ملف البنية التحتية داخل محافظة البحر الأحمر، وهذا ماساعد على عودة السياحة مجددا .

وأصدرت منصة السفر، يوم الأربعاء، جوائز "تشويس ترافيلر" أو خيار المسافرين لعام 2022، لاختيار أفضل الوجهات السياحية.

وجاء الترتيب على الشكل الآتي:

1. دبي، الإمارات العربية المتحدة.

2. لندن، المملكة المتحدة.

3. كانكون، المكسيك.

4. بالي، إندونيسيا.

5. كريت، اليونان.

6. روما، إيطاليا.

7. كابو سان لوكاس، المكسيك.

8. إسطنبول، تركيا.

9. باريس، فرنسا.

10. الغردقة، مصر.