الرئاسة الروسية: لا نزال بحاجة إلى توضيح بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكون، إن موسكو لا تزال بحاجة إلى توضيح بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي قال فيها إن قبول أوكرانيا في صفوف حلف شمال الأطلسي "ناتو" على المدى القصير غير مطروح.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن التصريحات الأمريكية بشأن عدم قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" على المدى القصير لا تعني أن هذا لن يحدث على المدى المتوسط، مؤكدا بالقول: "الأمر الأهم، هو أنه سيتعين علينا معرفة الإجابات على هذه الأسئلة من تلك الوثائق المكتوبة للرد على مطالبنا بالضمانات الأمنية، التي نتوقعها قريبا من الولايات المتحدة".

وفي سياق آخر، استبعد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن تشارك بلاده في العمليات الداخلية في جمهورية إفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن بلاده لديها علاقات مع جمهورية إفريقيا الوسطى، على مستويات مختلفة، وإلى عمل مستشارين عسكريين روسيين هناك.