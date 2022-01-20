الإمارات وإستونيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع وزيرة خارجية استونيا إيفا ماريا ليميتس، علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي، مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة، واستعرضا مشاركة جمهورية إستونيا في إكسبو 2020 دبي، ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

من جانبها، أعربت ليميتس عن تطلع بلادها إلى تطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في عدة قطاعات، مشيدة بالنجاح الكبير للدولة في تنظيم إكسبو 2020 دبي.

كما تقدمت خلال اللقاء بخالص التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.