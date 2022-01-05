الأطباء: متحور أوميكرون سريع الانتشار لكن مضاعفاته قليلة

قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء أبو بكر القاضى، إن هناك ارتفاعا ملحوظا فى أعداد الإصابات بمتحور كورونا "أميكرون" فى الوقت الحالي، ذاكرا أن هذا المتحور سريع الانتشار، لكنه مضاعفاته قليلة وهو أضعف كثيرا من المتحورات السابقة.

وأضاف القاضى لـ"الشروق"، أن الدليل على قلة مضاعفات الفيروس عدم حاجه الكثيرين ممن يصابون به إلى دخول المستشفيات، مؤكدا ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء للكمامات، والحفاظ على النظافة الشخصية، والتباعد الاجتماعي، وعدم التواجد فى أماكن مزدحمة قدر المستطاع.

وأشاد أمين صندوق نقابة الأطباء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز برامج توعية المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق تلك الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن.

وأوضح أن النقابة ستشارك فى توعية المواطنين من خلال إعداد فيديوهات لنشرها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأسبوع المقبل، نوضح فيها للمواطنين ما هي الإجراءات الاحترازية الصحيحة، وكيفية تطبيقها، والتوعية بشأن الفيروس وخطورته على صحة المواطنين، وجميع النصائح المتعلقة بالوقاية من الفيروس.