تشهد كل مدن محافظة جنوب سيناء موجة من الصقيع اليوم الخميس، نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة مع رياح شديدة؛ لذا أعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

وقال اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، إنه على الرغم من موجة الصقيع التي تشهدها كل مدن المحافظة إلا أن حالة الطقس مستقرة حتى الآن، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي

وأكد السكرتير العام في تصريح لـ "الشروق" اليوم الخميس، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة، للوقوف على وضع الطقس بكل مدينة أول بأول، إضافة إلى التنسيق مع شركة المياه للدفع بسيارات الشفط والمعدات الخاصة في حالة تساقط الأمطار، أو حدوث سيول، والتنسيق مع شركة الكهرباء لعدم فصل التيار الكهربائي عن مدينة سانت كاترين، وتزويدها بمولدات كهربائية لاستخدامها في حالة الطوارئ.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور، لتكثيف الحملات المرورية على الطرق، ونشر عدد من الرادارات على الطرق الدولية للحد من السرعة، لتجنب حدوث أي حوادث.

على جانب آخر أكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تتعرض لطقس شديد البرودة ودرجة الحرارة وصلت إلى 1 تحت الصفر حتى الآن، وموجة الصقيع جعلت المواطنين يلتزمون المنازل.

وأشار إلى أنه جرى تزويد المدينة بكميات إضافية من المواد الغذائية والبترولية، وكل المعدات على استعداد لمواجهة أي طوارئ، إضافة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على تواصل مع غرفة العمليات الفرعية على مدار اليوم، لتقديم الدعم السريع في حالة تساقط الثلوج.

وأوضح أن المدينة استقبلت اليوم 500 سائح من مختلف جنسيات العالم، وجاري تفويجهم لتنفيذ برامجهم السياحية، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.