الولايات المتحدة وأستراليا تبحثان سبل دعم تونجا في أعقاب ثوران بركان

بحثت الولايات المتحدة وأستراليا سبل تنسيق الدعم الإقليمي لمساعدة تونجا في أعقاب ثوران بركان هونجا تونجا - هونج هاباي.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/، في مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزيرة الخارجية والتجارة الأسترالية كاثرين كامبل.

وسلط الجانبان، بحسب البيان، الضوء على التزامهما المستمر بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية غير المبررة.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت شيرمان وكامبل الانتعاش الاقتصادي والمرونة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى إصرارهما على إنهاء جائحة كوفيد-19.

وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز السلام والأمن والازدهار لضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.