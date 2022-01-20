مانشستر سيتي: بطولة مُحبطة للجزائر وخيبة أمل لمحرز في أمم إفريقيا

سلط نادي مانشستر سيتي الضوء على الخروج المبكر لمنتخب الجزائر بقيادة رياض محرز بعد الخسارة من كوت ديفوار بنتيجة 3-1 في اللقاء الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الإفريقية.

وشهدت هذه المباراة إهدار رياض محرز ركلة جزاء.

وكتب الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي تقريرًا لخسارة الجزائر، وقال: «أهدر رياض محرز ركلة جزاء بعد خروج الجزائر حاملة اللقب من كأس أمم إفريقيا في دور المجموعات بهزيمتها 3-1 أمام كوت ديفوار».

واضاف: «احتاج ثعالب الصحراء إلى الفوز لمنح أنفسهم أي فرصة للوصول إلى دور الـ16، لكنهم لم يتفوقوا على منتخب كوت ديفوار الذي تصدر المجموعة الخامسة بفضل أهداف فرانك كيسي وإبراهيم سانجار ونيكولاس بيبي».

وأكمل: «كانت بطولة محبطة للجزائر التي تأخرت بثلاثة أهداف عندما سدد محرز ركلة جزاء في أسفل القائم بعد أن أخطأ سيمون ديلي يوسف بلعلي».

وواصل: «قد أدى ذلك فعليًا إلى إنهاء آمال فريق جمال بلماضي في تحقيق عودة غير متوقعة، على الرغم من أن سفيان بنديبكا سجل هدفًا في الدقيقة 73 ليضمن عدم مغادرته دون تسجيل هدف».

واستكمل: «لطالما كان التأهل إلى الأدوار الإقصائية مهمة صعبة للجزائر بعد أن حصلت على نقطة واحدة فقط من أول مباراتين، وزاد الأمر صعوبة مع سيطرة كوت ديفوار على الشوط الأول».

وتابع: «عزز سانجار تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، ووصل دون أي رقابة في القائم البعيد ليسدد بضربة رأس من ركلة حرة ووضع بيبي النتيجة بلا شك بعد ست دقائق من الشوط الثاني عندما سدد كرة لولبية في الزاوية البعيدة من 14».

وأتم: «بعد إهدار ركلة جزاء محرز، كان من المفترض أن يكون الأمر سهلاً بالنسبة للفيلة، لكن الجزائر رفضت النزول دون قتال».