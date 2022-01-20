دار الكرمة تطرح كتاب «أزمة تعلق» للدكتور ماهر عبدالحميد قريبا

أعلنت دار الكرمة عن طرح كتاب " أزمة تعلق" للدكتورماهر عبدالحميد استشاري الطب النفسي، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 53، وتوافره من يوم 26 يناير الجاري.

يقول الدكتور ماهر عبد الحميد، استشاري الطب النفسي، في تقديمه لهذا الكتاب المهم، والذي كتبه بلغة سهلة ليصل لكل من يحتاجونه: «يمكن الخوف من الحب أو الارتباط أو الهجر، في الأصل أزمة تعلُّق. ويمكن غيرتنا وخناقاتنا وتحكماتنا، في الأصل أزمة تعلُّق. ويمكن هروبنا وانفعالاتنا المبالغ فيها، أو عدم استمتاعنا الجنسي أو العاطفي، أو سر انجذابنا لأشخاص معينين، هي أزمات تعلُّق. ويمكن بقاؤنا في علاقات سيئة، أو عزلتنا، أو تكرارنا لعلاقات مسيئة، أو إحساسنا بعدم الأمان، ومخاوفنا، وشكوكنا، هي أزمات تعلُّق».

هذا الكتاب يقدِّم نظرة عامة على نظرية التعلُّق، وأنماط التعلُّق وتأثيراتها على العلاقات الحميمية والعلاج. هدف الكتاب أن يساعدنا على فهم أنفسنا وفهم من نحبهم، حتى نستطيع أن نساعد أنفسنا ونساعدهم، وهدفه أيضًا أن يقدِّم لنا خريطة حب للحصول على ما نتمناه من علاقات قوية وحميمية، وقرب ورفقة.

يشار إلى أن الدكتور ماهر عبد الحميد، استشاري الطب النفسي، تخرج في كلية الطب جامعة المنيا، حاصل على الزمالة العربية في الطب النفسي. اشتهر بكتاباته النفسية المبسطة على منصات التواصل الاجتماعي في مجال الطب النفسي والعلاقات الإنسانية وفهم النفس البشرية بشكل يساعد على تطوير الذات وتنمية الوعي بأهمية الصحة النفسية.