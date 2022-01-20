 التحالف العربي يعلن استهداف مستودعات لتخزين أسلحة للحوثيين في الحديدة غرب اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي يعلن استهداف مستودعات لتخزين أسلحة للحوثيين في الحديدة غرب اليمن

د ب أ
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 7:37 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 7:37 ص

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عن استهداف مستودعات لتخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال التحالف إن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر صباح اليوم الخميس.

وأضاف التحالف: "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وقال إن "المملكة (العربية السعودية) تؤكد أن غياب الإجراءات الدولية الحازمة تجاه ميليشيا الحوثي الإرهابية أعطاها مساحة أكبر للإضرار بالشعب اليمني وزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

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