دولة مالي الحبيسة تلجأ إلى جيرانها لتجاوز العقوبات التجارية

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قالت مالي إنها حصلت على دعم من غينيا وموريتانيا لتجنب العقوبات التي تهدد قدرة الدولة الحبيسة في غرب أفريقيا على استيراد السلع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حكومة مالي قولها في بيان اليوم الأربعاء إن وفدا من وزراء مالي سافر إلى البلدين الجارين هذا الأسبوع وزار موانئهما.

وتأتي الرحلة بعدما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "أيكواس" عقوبات على مالي بسبب فشلها في تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفي أعقاب انقلاب عسكري في أغسطس 2020، "جددت غينيا وموريتانيا تضامنهما واستعدادهما الكامل لدعم مالي في هذه الأوقات الصعبة"، حسبما قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان.