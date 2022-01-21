الرئيس الألماني يستقبل نظيره السويسري في برلين

استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في برلين، اليوم الخميس، نظيره السويسري إيجاناتسيو كاسيس الذي وصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية.



وأعلن القصر الرئاسي الألماني أن شتاينماير وكاسيس أشادا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين بلديهما في مختلف القضايا، ومن بينها القضايا التجارية على سبيل المثال.



وأشار كاسيس إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج الألمانيتين وحدهما يعادل حجم التبادل التجاري بين بلاده والصين.



وأكد الرئيسان ضرورة ألا تؤدي جائحة كورونا إلى إغلاق للحدود مرة أخرى ولفتا إلى أنهما متفقان على أهمية التطعيم كمخرج من الجائحة.



وتطرقت محادثات شتاينماير وكاسيس أيضا إلى علاقة سويسرا مع الاتحاد الأوروبي، وذكر المكتب الرئاسي أن شتاينماير شجع سويسرا على الاستمرار في طريق التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف المكتب أن الجانبين بحثا أيضا التوترات الحالية بين روسيا وأوكرانيا.



كان شتاينماير استقبل كاسيس في مستهل الزيارة بسلام الشرف العسكري في حديقة القصر الرئاسي (بيلفو).



وعقد كاسيس في وقت لاحق لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس.