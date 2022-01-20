العراق يوقع عقدا مع شركة ساينوبك الصينية لتطوير حقل المنصورية الغازي

وقعت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، بالأحرف الأولى على عقد مع شركة ساينوبك الصينية لتطوير وإنتاج الغاز في حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مليون قدم مكعب في محافظة ديالى/ 57كم شمال شرقي بغداد.

ويضم الحقل، الذي يقع في محافظة ديالى، مخزونا غازيا يتجاوز 4500 ترليون قدم مكعب على مساحة 150 كيلو مترا مربعا، وهو ثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي في العراق بعد حقل عكاس في محافظة الأنبار.

وحسب العقد، فأن شركة نفط الوسط ستكون الشريك الحكومي وحصتها 51% فيما ستكون حصة شركة ساينوبك الصينية 49%.

وتستخدم الغازات المنتجة من حقل المنصورية لسد احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى ومناطق شرقي بغداد.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في كلمة خلال مراسم التوقيع إن العقد مهم لحل مشكلة تجهيز المحطات الكهربائية في البلاد، مشيرا إلى أن وزارة النفط كانت مرنة في مفاوضاتها للتوصل إلى هذا العقد.

وأضاف أنه سيتم إحالة العقد إلى الحكومة العراقية للمصادقة عليه قبل الشروع بتنفيذه من شركة ساينوبك الصينية في المرحلة المقبلة.