المدعي العام الفرنسي يحقق في حادث الاعتداء المميت على فرنسية في المغرب

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فتح مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحقيقا بعد استهداف امرأة فرنسية في هجوم قاتل بسكين في المغرب.

وتعرضت المرأة الفرنسية /78 عاما/ لاعتداء بآلة حادة وأصيبت في مقتل السبت الماضي في سوق بمدينة تزنيت المغربية، حسبما أعلنت هيئة التحقيق في باريس مساء الأربعاء.

وتم فتح تحقيق أولي في هجوم إرهابي محتمل. ويحقق مكتب النائب العام المغربي أيضا في شبهة الإرهاب.

وتم القبض على المشتبه به /31 عاما/ في مدينة أغادير، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم تي في".

وكان المشتبه به حاول أيضا قتل بلجيكية في أغادير بآلة حادة السبت الماضي، بحسب ما نقلته القناة عن الشرطة المغربية.

وتم نقل المرأة البلجيكية إلى المستشفى لإصابتها، لكن حياتها لم تكن في خطر.

ودعت السفارة الفرنسية بعد الهجوم السياح إلى توخي الحذر عند السفر وفي الأماكن العامة في المغرب.