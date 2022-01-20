المنشق الروسي نافالني يدعو الغرب إلى عدم الوقوع في «فخاخ بوتين»

حذر المنشق الروسي المسجون أليكسي نافالني الغرب من تقديم "تنازلات" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصراع بشأن أوكرانيا.

وكتب نافالني، المعارض البارز، في عدة رسائل من سجنه لمجلة "تايم" حيث أصبح ذلك قصة غلاف المجلة ، إن الغرب يقع مرارا في "أفخاخ بوتين".

وأضاف: "بدلا من تجاهل هذا الهراء، تقبل الولايات المتحدة جدول أعمال بوتين وتهرع إلى تنظيم بعض الاجتماعات. تماما مثل تلميذ خائف تعرض للتنمر من قبل طالب متقدم".

وتتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا بالتخطيط لشن هجوم على أوكرانيا منذ أشهر. وترفض روسيا ذلك. وعُقدت بالفعل عدة اجتماعات رفيعة المستوى حول مطالب موسكو للغرب بالحصول على ضمانات أمنية ملزمة.

وكتب نافالني أنه "من أجل تعزيز البلاد والنخب، يحتاج بوتين باستمرار إلى كل هذه التدابير المتطرفة، كل هذه الحروب الحقيقية، أو تلك الافتراضية، أو تلك التي تجمع بين الاثنين، أو مجرد المواجهات على حافة الحرب، كما نرى الآن".

ويقضي نافالني، أشد معارضي الرئيس الروسي، حكما بالسجن لعدة سنوات في معسكر احتجاز في بوكروف / حوالي 100 كيلومتر شرق موسكو/.

وكان نافالني اعتقل قبل عام في مطار في موسكو بعد تلقيه العلاج نتيجة تعرضه لهجوم بغاز نوفيتشوك الكيميائي.