الروبل الروسي يتراجع بعد تصريح لبايدن بشأن أوكرانيا

تراجع الروبل الروسي والسندات اليوم الخميس، بعد التعافي الذي شهدته في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وذلك بعد تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيه إنه يعتقد أن موسكو "ستمضي قدما" بشأن أوكرانيا، وهو ما أثار مخاوف من احتمالات فرض المزيد من العقوبات المشددة على موسكو.



وتراجع الروبل الروسي رغم الارتفاعات القوية في عملات الأسواق الناشئة، كما تراجعت السندات التي كانت مدعومة بقرار وزارة المالية بوقف المزادات مؤقتا، ما رفع العائد على السندات أجل عشر سنوات بـ 18 نقطة أساس.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المحلل الاقتصادي بير هامارلوند القول إن "الروبل سيظل تحت الضغط".



وتوقع أن تتراجع العملة الروسية بنحو 0.5% إلى 77.3 روبل لكل دولار "في الأيام المقبلة"، قبل أن تتراجع بصورة أكبر إلى 78.4 روبل لكل دولار بحلول الأسبوع القادم.



وتوقع بايدن أمس غزوا روسيا لأوكرانيا، وتحدث عن "مخاوف وجودية" لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذرا من عواقب اقتصادية كبيرة إذا ما حدث ولو "توغل بسيط".