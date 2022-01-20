المشدد 15 عاما لمتهمين بحيازة هيروين وسلاح بقصد الاتجار في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 32385، جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2021، بمعاقبة عاملًا بمحطة، وجود وسائق بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات؛ لإدانتهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ألقت القبض على المتهمين: ياسر م م، 35 عامًا، عامل في محطة وقود، وأحمد أ، 24 عامًا، سائق، مُقيمان في قرية ميت زافر التابعة لدائرة مركز الزقازيق، يُتاجران في المواد المخدرة، إذ جرى ضبطهما وبحوزتهما حقيبة جلدية عُثر بداخلها على قطعة حجرية ولفافة تحوى مسحوق جوهر الهيروين المخدر، وزنت 70 جرامًا، وبحوزة الثاني سلاح ناري (فرد خرطوش) وذخيرة.

وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة الزقازيق قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.