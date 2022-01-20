دعت ثلاث منظمات أممية اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "الإفراج الفوري" عن فتى فلسطيني مريض معتقل إداريا منذ عام.

ومددت الحكومة الإسرائيلية فترة اعتقال الفتى أمل نخلة (18 عاما) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله حتى 18 مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته، بحسب بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وكان أمل في الـ 17 من العمر حين اعتقل، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام.

وقالت المنظمات الأممية، في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن "الأسير أمل يعاني من وضع صحي حرج منذ صغره، حيث تم تشخيصه بمرض مناعي ذاتي حاد وهو الوهن العضلي الشديد، الذي يتطلب رعاية طبية ومراقبة مستمرة".

وبعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع أمل لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني.

ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمل بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقا لنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل، بحسب البيان، فإن "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير، ولكل طفل يحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوري، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل".

ووفقا للاتفاقية، أيضا، "يعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه".

وكررت المنظمات دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي حث إسرائيل سنويا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال، لأن هذه الممارسة تحرم الأطفال من حريتهم، ويجب أن تتوقف على الفور.