أعلنت مؤسسة (حياة كريمة) بالتعاون مع وزارة الثقافة فتح باب التوظيف على وظيفة أمين مكتبة بالمكتبات التي سيتم افتتاحها بمختلف قرى المحافظات المدرجة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، مشيرة إلى أن التسجيل سوف يستمر حتى 15 فبراير المقبل.

وأوضحت المؤسسة - في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اليوم الخميس - أنه سيتم افتتاح عدد كبير من المكتبات في 20 محافظة وهي (سوهاج، وأسيوط، والبحيرة، وقنا، والمنيا، وأسوان، والأقصر، والمنوفية، والفيوم، وبنى سويف، والجيزة، والوادي الجديد، والقليوبية، والدقهلية، والإسكندرية، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، ودمياط وكفر الشيخ).

وأضافت أنه سيتم اختيار المرشحين والتواصل معهم استعدادًا للمقابلات الشخصية والتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، منوهة بأن المؤهلات المطلوبة تشمل بأن يكون المتقدم لديه مؤهل جامعي مناسب (يفضل من خريجي كلية الآداب قسم مكتبات)، والسن لا يزيد على 35 عاما، وذكور وإناث، بجانب استخدام الحاسب الآلي وبرامج الـoffice.

ولفتت إلى أن شروط التقديم تشمل أيضًا بأن يكون المتقدم لديه مهارات بيع ممتازة، ومهارات تواصل ممتازة، والقدرة على التعامل مع الجمهور باختلاف أعمارهم، وحسن السير والسلوك، والشغف بالقراءة، وأن يكون لائقًا طبيًا، بجانب تأدية الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

وأكدت المؤسسة أن من يريد التقدم لهذه الوظيفة يرجى إرسال سيرته الذاتية على الإيميل التالي info@hayakarima.com (مع ضرورة ذكر اسم محافظته في عنوان الرسالة).