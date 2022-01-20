المركز القومي للسينما يقيم ورشة للفيلم التسجيلي الأحد المقبل

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة للفيلم التسجيلي، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٣ يناير، بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون في تمام الرابعة مساء.



يحاضر في الورشة المخرج جمال قاسم، وهو مخرج مصري تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج و قدم عدة أفلام تسجيلية ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية لمدة سبع سنوات قدم خلالها أربع مسرحيات حصل عنها على عدة جوائز عالمية ثم عاد إلى مصر وقدم أول أفلام الروائية الطويلة، ومن أفلامه القصيرة ( طبيعة حية، قهوة ريش، بثينة)

والفيلم الطويل (جاي في السريع).



جدير بالذكر أن المشاركة بكافة الورش التي يقيمها المركز القومى مجانا للجمهور والشباب ومحبي السينما.