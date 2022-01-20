محافظ الأقصر يستقبل وفد من هيئة التعاون الدولى والتأمين الصحى الشامل

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفدًا من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وهيئة التأمين الصحي الشامل.

حضر اللقاء محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، اللواء أشرف أبو عيش، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بهيئة التأمين الصحي الشامل، ساتوشي أوتاني، مستشار إدارة النظم الصحية، أساكا أيسا مستشار بحوث التغطية الصحية الشاملة، والدكتورة شيماء كامل مسئول أول مشروعات بالتأمين الصحي الشامل.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين محافظة الأقصر، وجايكا وهيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار المنظومة المستحدثة للتأمين الشامل باعتبار الأقصر ضمن أولويات الدولة في تنفيذ المنظومة.

وقدم المحافظ عرضًا مفصلًا للوضع الصحي والسياحي في الأقصر، وتطبيقها الصارم للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومتحوراته، موجهًا بمزيد من التعاون مع جايكا اليابانية في كل القطاعات وليس القطاع الصحي فقط، معربًا عن التاريخ المشرف لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر.

في ذات السياق، أعرب وفد "جايكا" عن إعجابهم بمنظومة الصحة في الأقصر وذلك عقب تفقدهم لعدد من المستشفيات المنضمة للهيئة العامة الرعاية الصحية.