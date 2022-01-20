مجلس السيادة السوداني والوفد الأمريكي يتوافقان على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهورى فى الخرطوم، اليوم الخميس، الوفد الأمريكى برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية السفيرة مولى فى، والمبعوث الأمريكى الجديد للقرن الأفريقى السفير ديفيد ساترفيلد إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان.

وأوضح بيان صادر عن مجلس السيادة أن الجانبين السودانى والأمريكى أكدا على عدة محاور للتوصل إلى توافق وطنى للخروج من الأزمة الراهنة، وذلك خلال اللقاء الذى جرى بحضور نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو المجلس، الفريق ياسر العطا، ووكيل وزارة الخارجية، السفير عبدالله عمر بشير.

وشدد الجانبان على ضرورة دخول الأطراف السودانية فى حوار وطنى شامل يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطنى عبر مائدة مستديرة، للتوصل إلى توافق وطنى للخروج من الأزمة، تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدنى لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

من جهته، أدان المبعوث الأمريكى، ديفيد ساترفيلد، فى تصريحات نقلتها شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية، العنف ضد المحتجين فى السودان، مشيرا إلى أن واشنطن ستدرس اتخاذ إجراءات ضد المسئولين عن عرقلة تقدم العملية السياسية فى البلاد.

وأضاف ساترفيلد أن الولايات المتحدة لن تستأنف مساعدة السودان قبل وقف العنف، واستعادة الحكومة بقيادة مدنية.

وأعلنت الشرطة السودانية، سقوط سبعة قتلى وإصابة 50 شرطيا و22 مواطنا فى مظاهرات خرجت يوم الاثنين الماضى ضمن جدول زمنى للاحتجاجات وضعته لجان معارضة للمطالبة بحكم مدنى.

فى سياق متصل، أفادت صحيفة «الانتباهة» السودانية، أمس، بنجاة كبير مستشارى وزارة العدل مولانا هيثم يوسف من محاولة اغتيال تعرض لها فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء حينما قام مجهولون مسلحون بإطلاق أعيرة نارية صوبه.

ووفق الصحيفة، جاء ذلك بينما كان يتفقد مولانا هيثم سيارته التى تم تهشيم زجاجها قبل دقائق فى محاولة لإخراجه من المنزل وفشل المسلحون فى إصابة المستشار.

وكان مستشارون بوزارة العدل السودانية قد أعلنوا العصيان المدنى الشامل وطالبوا برفع حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد وتسليم السلطة للمدنيين.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأحداث التى وقعت خلال تظاهرات الاثنين.