الاتحاد الأوروبي: فترة إبرام اتفاق بريكست مع بريطانيا تنتهي في فبراير المقبل

قال المفاوض الأوروبي المعني بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ماروس سيفكوفيتش، للنواب خلف أبواب مغلقة أنه يرى فترة إبرام اتفاق مع المملكة المتحدة سوف تنتهي أواخر الشهر المقبل، ونوه أيضا إلى أنه لم ير تغييرا جوهريا في موقف لندن رغم تحول إيجابي في النبرة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال سيفكوفيتش وهو أيضا نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الهدف من المحادثات هو التوصل لاتفاق بحلول نهاية فبراير المقبل، قبل الحملات لانتخابات الجمعية الوطنية في أيرلندا الشمالية في مايو، بحسب مصدر مطلع على الموجز الذي ألقاه سيفكوفيتش اليوم الخميس.

كان سيفكوفيتش ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قد اتفقا في 14 يناير الجاري على تكثيف المفاوضات بشأن ما يطلق عليه بروتوكول أيرلندا الشمالية فيما قادت تراس الجانب البريطاني للمرة الأولى.

وسوف تزور تراس التي خلفت كبير مفاوضي بريكست السابق ديفيد فروست في ديسمبر الماضي، بروكسل لإجراء مزيد من المحادثات يوم الإثنين.

تشهد المفاوضات جمودا فعليا منذ شهور فيما نوهت تراس إلى أنها مستعدة لتجاهل بشكل أحادي أجزاء من اتفاق ما بعد بريكست بشأن أيرلندا الشمالية في حال فشلت المحادثات.

وقال سيفكوفيتش مؤخرا إن أساس الاتفاق ككل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يكون عرضة للخطر حال اتخذت بريطانيا مثل هذه الخطوة.

وأضاف سيفكوفيتش إن المناخ يمكن أن يتغير بحلول نهاية فبراير المقبل عندما تبدأ الحملات الانتخابية في أيرلندا الشمالية فيما اتفق هو وتراس على أن بروتوكول أيرلندا الشمالية قد يصبح أحد القضايا الأساسية للحملة.