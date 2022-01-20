مواد البناء تستهدف جذب استثمارات لتدشين 450 مصنعا جديدا في 2022

توقعات بنمو صادرات القطاع 15%

قال كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه تستهدف غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، جذب استثمارات جديدة فى قطاع مواد البناء لتدشين نحو 450 مصنعا خلال عام 2022، وفق كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة الغرفة.

وأضاف الدسوقى فى تصريح لـ«الشروق»، أن عدد المصانع المقيدة حاليا بغرفة صناعة مواد البناء يصل إلى 4500 مصنع، ومن المستهدف نمو استثمارات القطاع بنسبة 10% سواء جديدة أجنبية أو محلية، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد القيمة المالية لهذه الاستثمارات نظرا لاختلاف وتنوع القطاعات.

وأكد أن الاستثمارات الجديدة تهدف إلى التوسع وتطوير المصانع المحلية لرفع كفاءة المنتجات وزيادة الإنتاجية، والتى من شأنها زيادة حجم صادرات القطاع وتوفير الآلاف من فرص العمل، متوقعا نمو مبيعات القطاع بنسبة 20% عن العام الماضى 2021.

وفى سؤاله عن المصانع المتوقفة بالقطاع، أوضح الدسوقى أن قطاع مواد البناء لم يشهد خلال العام العام الماضى تقدم أى شركة رسميا بتوقف إنتاج مصنعها، مؤكدا دعم الغرفة لكل المصانع لتطويرها وزيادة استثماراتها وتقديم الدعم الفنى لها من خلال التنسيق مع مركز تحديث الصناعة.

وقال إن الموجة التضخمية العالمية ستؤثر على مستلزمات الإنتاج والخامات والطاقة وهو ما سيؤثر بالتبعية على أسعار الصناعة فى مصر، «لكن أتوقع ألا تكون الزيادة فى السوق المحلية كبيرة».

فى سياق متصل، قفزت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2021، لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وتوقع وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، زيادة الصادرات إلى 6.6 مليار دولار عن العام الماضى بالكامل.

كما توقع نمو صادرات القطاع خلال عام 2022 بنسبة تتراوح بين 12 و15%، موضحا أن هناك فرصا كبيرة لقطاع مواد البناء بالخارج، تستطيع شركات القطاع من خلالها الدخول للأسواق العالمية.

وأضاف جمال الدين لـ«الشروق»، أن قطاعى السيراميك والأسمنت شهدا انتعاشا كبيرا خلال الأشهر الماضية، متوقعا أن ترتفع صادراتهم بنسب كبيرة خلال العام الجارى.

وارتفعت الصادرات المصرية خلال الشهور الـ11 الأولى من 2021، إلى 29 مليارا و87 مليون دولار، مقارنة بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، وفق بيان سابق لوزارة التجارة والصناعة.

وتوقعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.