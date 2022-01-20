الرقابة الصحية تفتتح مقرها بالأقصر وتبحث الموقف التنفيذي لتسجيل المنشآت الصحية بالتأمين الشامل

افتتح وفد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، رسميا مقر الهيئة بمكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث بالبر الشرقي، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة التي تخدم 1326732 نسمة.

وقام وفد الهيئة، الذي ضم حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، وسعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، بجولة تفقدية داخل الفرع، أعقب ذلك اجتماعا موسعا مع كل العاملين استعرض خلاله ممدوح الوشاحي مدير فرع الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، أنشطة الفرع، وتفاصيل الخريطة الصحية بالمحافظة، وموقف تسجيل المنشآت الصحية بالهيئة حتى الآن حيث تم تسجيل 4 مستشفيات و32 وحدة رعاية أولية ومعملين للتحاليل الطبية بإجمالي 39 منشأة إلى جانب تسجيل 2541 من أعضاء المهن الطبية (453 طبيبا- 1164 تمريض- 356 صيدلي- 46 علاج طبيعي- 97 أسنان- 23 كيميائي- 397 فني صحي- 5 بيطريين).

وفي ذات السياق، استعرض حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، خطة الفرع خلال المرحلة القادمة، ذاكرا أن الهدف من إنشاء الفرع هو أن تتمكن الهيئة من القيام بأدوارها داخل المحافظة لتسهيل الإجراءات على المنشآت الصحية دون التقيد بالمركزية وتحفيزها على التسجيل من خلال تلقي طلب التسجيل المنشآت وتوضيح أهمية وكيفية دخول منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لرفع قدراتها على التقييم الذاتي ثم الرقابة على المنشآت المسجلة بالهيئة لضمان استمرار التزام هذه المنشآت بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد لضمان حصول المنتفعين على خدمة صحية ذات جودة عالمية.