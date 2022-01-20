محافظ الشرقية: بدء تنفيذ رفع كفاءة الكوبري الأخضر مشاة بمدينة الزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح، غراب محافظ الشرقية، بدء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الكوبري الأخضر "مشاة" بنطاق حي أول الزقازيق، تيسيراً على المواطنين للانتقال بين شارع الجيش والنقراشي بتكلفة 180 ألف جنيه والمنفذ بمعرفة رئاسة حي أول الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الخميس، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في إطار خطة تطوير وتجميل المحافظة والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح شعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق ،أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير وصيانة الكوبري الأخضر لرفع كفاءته وتهيئته لتوفير عبور أمن للمواطنين.

ولفت إلى أن الأعمال تشمل عمل الأرضية والسلالم بحديد منقرش، بالإضافة إلى وضع طبقة أسفلت بسمك بسيط و دهان وانارة الكوبري، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الحديد وتجهيز أعمدة الإنارة وجارٍ الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت وفتحه أمام المواطنين خلال الأسبوع القادم.

وكلف المحافظ، رئيس حي أول الزقازيق، بالمتابعة اليومية للأعمال المنفذة بالكوبري الأخضر لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والتأكد من سلامته الإنشائية وفتحه أمام المارة حرصاً على سلامة المواطنين.