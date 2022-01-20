انطلاق عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير" ونائبه علي الحبري اليوم الخميس عن الانطلاق الفعلي لعملية توحيد المصرف.



جاء ذلك عقب لقاء جمعهما اليوم في الجمهورية التونسية.



وحسب مدير مكتب الإعلام بالمصرف راسم النجار، اعتبرت هذه الخطوة تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة.



وتم خلال لقاء المحافظ ونائبه توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة خاصة بتقديم الخدمات المهنية الرائدة، من أجل دعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها، والتي ستكون ضمن أربعة مراحل، وسينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية، طبقا للنجار .



وتبعا للانقسام السياسي الذي نتج عن الحرب الليبية عام 2014، كان المصرف المركزي الليبي قد انقسم على نفسه إلى مصرفين، الأول في العاصمة طرابلس ويرأسه الصديق الكبير، وينال الاعتراف الدولي، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد، ويرأسه علي الحبري، قبل أن تبدأ مساعي المراجعة المالية وتوحيد المصرفين بدعوة قدمها رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، بهدف تهيئة الظروف وتقديم توصيات تهدف إلى توحيد المصرف، وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة في القطاع المصرفي الليبي.