الصحة العالمية توصي برفع حظر السفر لعدم فاعليته في منع انتشار أوميكرون

أوصت منظمة الصحة العالمية، برفع أو تخفيف الحظر على السفر الدولي، لعدم فاعلية هذه التدابير في منع انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، وذلك في آخر تحديث قامت به المنظمة لتوصياتها الخاصة بالضوابط الصحية الدولية خلال اجتماع للجنة الطوارئ الليلة الماضية.

وتضمنت التوصيات، رفع أو تخفيف حظر السفر الدولي لأنه لا يجلب أي فوائد إضافية ويواصل الإسهام في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية داخل بعض الدول، بحسب بيان أوردته المنظمة على موقعها الرسمي.

وقالت الصحة العالمية - في بيانها - إن تنفيذ حظر السفر الشامل ليس فعالا في منع انتشار المرض على المستوى الدولي، وقد يؤدي لعدم الإبلاغ بشكل سريع ويتسم بالشفافية عن المتغيرات الناشئة.

وأشارت إلى أن فشل قيود السفر التي تم إدخالها بعد اكتشاف متحور أوميكرون للحد من انتشاره دوليا يثبت عدم فاعلية هذه الإجراءات بمرور الوقت.

وأكدت المنظمة أن إجراءات مكافحة كوفيد-19 مثل ارتداء الأقنعة والاختبار والحجر الصحي والحصول على شهادة التطعيم، يجب أن تستند إلى تقييم المخاطر وتجنب وضع عبء مالي على المسافرين الدوليين .

كما أوصت منظمة الصحة العالمية أيضا بألا يكون إثبات الحصول على التطعيم شرطا وحيدا للسفر الدولي نظرا لمحدودية الوصول العالمي والتوزيع غير العادل للقاحات كوفيد-19.