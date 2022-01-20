الدفاع الروسية: القوات البحرية تجري سلسلة مناورات لمواجهة التهديدات العسكرية من المحيطات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات البحرية الروسية ستقوم خلال شهري يناير وفبراير بإجراء سلسلة من المناورات في جميع مناطق مسؤوليات الأساطيل الروسية، وذلك حسبما نشر موقع «سبوتنيك» الروسي.



وجاء في بيان الدفاع الروسية: «ستجري البحرية الروسية سلسلة من المناورات في جميع مناطق مسؤوليات الأساطيل، ووفقا لخطة إعداد القوات المسلحة الروسية لعام 2022، فستُجرى سلسلة من المناورات العسكرية البحرية خلال شهري يناير وفبراير في جميع مناطق مسؤوليات الأساطيل بقيادة قائد القوات البحرية الأدميرال نيقولاي يفمينوف».



وأضاف البيان: «من المقرر مشاركة أكثر من 140 سفينة حربية وسفينة دعم في المناورات، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية، ونحو 10 آلاف من العسكريين».



وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن «الاتجاه الرئيسي للمناورات هو التدريب على إجراءات القوات البحرية والقوات الجوية لحماية المصالح الوطنية الروسية في المحيطات، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية ضد روسيا من المحيطات».