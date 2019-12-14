علاء مرسي: لم أقدم بطولة مطلقة بسبب مجاملاتي لآخرين

قال الفنان علاء مرسي، إنّ مهنة الفن بها مشكلات صراع ومنافسة، معتبرًا أنّ الرغبة في الانفراد تتعارض مع صفة "الطيبة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أنّه يحب نفسه لكنّه يفضل الآخرين عن نفسه بنسبة 90% من حياته وأحاسيسه.

وأشار إلى أنّ "الطيبة" جعلته يخسر أن يكون موجودًا في المكان الذي يستحقه، موضحًا أنه لم يقدم بطولة مطلقة بسبب مجاملاته لآخرين على حساب نفسه.

ولفت إلى أنّه لا يندم على شيء، معتبرًا ذلك "مشكلة بالنسبة له"، وتابع: "لم أندم لأن ثقتي في ذاتي ترتفع وإحساسي بموهبتي وما بداخلي من إبداع يعوض فكرة الندم على إني مش في مكاني".

وأكمل: "أثق في الله كثيرًا بأنني سأخذ ما كتبه الله لي.. لكن ربنا منحنا العقل والقرار.. استغليت القرارات بشكل خاطئ".