كوريا الشمالية تلوِّح باحتمال استئناف التجارب النووية

بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، هددت كوريا الشمالية بشكل غير مباشر بالبدء مجددا في اختبار قنابل نووية وصواريخ عابرة للقارات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الخميس، أن المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الشمالي عقد اجتماعا وأمر بإعادة النظر في إجراءات بناء الثقة التي اتخذتها بيونج يانج وبحث استئناف جميع الأنشطة التي تم تعليقها مؤقتا.

وينظر الخبراء إلى هذا على أنه تلميح إلى حظر أعلنته كوريا الشمالية عام 2018 للتجارب على الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية.

وقاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماع الحزب الذي عقد أمس الأربعاء، والذي أفادت التقارير بأنه شهد مناقشة المسؤولين لكيفية اتخاذ إجراءات تستهدف الولايات المتحدة في المستقبل.

واتهمت كوريا الشمالية، حكومة الولايات المتحدة بالوصول إلى "خط الخطر"، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه بناء على ذلك، فإن مهمة الدفاع الوطني يجب أن تنصب على تعزيز "الوسائل المادية التي يمكنها التحكم بكفاءة في التحركات العدائية من جانب الولايات المتحدة".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد تبنت حديثا عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، من بينها إضافة خمسة كوريين شماليين إلى قائمة العقوبات. واتهمت أمريكا هؤلاء الكوريين الشماليين بالتحصل على سلع لبرامج الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل الخاصة ببلادهم.