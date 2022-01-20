 أبوتريكة: منتخب مصر لم يكن مرشحا للقب في 2006 و2008 و2010 - بوابة الشروق
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أبوتريكة: منتخب مصر لم يكن مرشحا للقب في 2006 و2008 و2010

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 7:50 م | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 7:50 م

قال محمد أبوتريكة أسطورة النادي الأهلي، إن منتخب مصر لم يكن مرشحا للفوز بكأس الأمم الأفريقية في بطولات 2006 - 2008 - 2010.

وأثناء توجيه بعض النصائح للمنتخب الجزائري ذكر أبوتريكة إن منتخب مصر لم يكن مرشحا في الثلاث بطولات التي حصل عليها.

وذكر أبوتريكة في الاستديو التحليلي لمباراة الجزائر وكوت ديفوار:"لاعبو منتخب الجزائر داخلين البطولة" إحنا هنكسبها قبل ما نلعب وهذا لا يحدث في كرة القدم".. الثلاث بطولات التي حصل عليهم منتخب مصر في أمم أفريقيا لم يكن مرشح فيهم".

وتوج منتخب مصر بثلاثية تاريخية في أمم أفريقيا مع جيل ذهبي يتقدمه محمد أبوتريكة وأحمد حسن ووائل جمعة تحت قيادة المدير الفني حسن شحاته.

يذكر أن منتخب مصر يشارك حاليا في كأس الأمم الأفريقية وتأهل لدور الـ16 من البطولة.


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