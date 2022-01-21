صندوق النقد يطرح خطة لإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار لتمويل مكافحة التغير المناخي

أعد مسؤولو صندوق النقد الدولي خططا لإنشاء صندوق برأسمال قدره 50 مليار دولار لتمويل مشروعات مواجهة جهود التغير المناخي، وقدموا المزيد من التفاصيل بشأن المبادرة الأساسية التي يستهدف الصندوق إطلاقها خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيليا بازاربسيوجلو وأوما راماكريشنان، مدير ونائب مدير مبادرة مواجهة التغير المناخي، إن حوالي ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المنتظر الذي يسمى "صندوق المرونة والاستدامة".

وتضم القائمة جميع الدول ذات الدخل المنخفض، والنامية، إلى جانب الدول ذات الدخل المتوسط التي يقل فيها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي عن 12 ألف دولار.

ويستهدف الصندوق معالجة التحديات طويلة المدى التي تواجه الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك التغير المناخي والتأهب لمواجهة الجوائح والرقمنة.

وسيتم الموافقة على تقديم كل تمويل من تمويلات الصندوق وفقا لحالة كل دولة تطلب التمويل في ضوء معدل دينها العام والتزامها بإجراء تغيير هيكلية في اقتصاداتها.

وستوفر الدول الأغنى في العالم تمويل الصندوق من خلال نقل احتياطياتها لدى صندوق النقد، والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، إلى الدول الأفقر، وسيحتاج صندوق المناخ إلى توفير 50 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع.