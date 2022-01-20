أمريكا تفرض عقوبات على 4 أشخاص بسبب زعزعة استقرار أوكرانيا

فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على أربعة أشخاص

على خلفية زعزعة الاستقرار في أوكرانيا بدعم من موسكو وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وفرضت وزارتا الخارجية والخزانة العقوبات على عضوين بالبرلمان الأوكراني ومسؤولين أوكرانيين سابقين قالتا إنهم عملوا لصالح جهاز الأمن الروسي.

وقال بيان وزارة الخزانة "إن الأفراد الذين تم تحديدهم اليوم يتصرفون بتوجيهات من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وهو جهاز مخابرات فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، ويدعمون عمليات تأثير بتوجيهات من روسيا ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وأضاف البيان: "قام الأشخاص الأربعة بأدوار متنوعة في حملة روسيا العالمية للتأثير بهدف زعزعة استقرار دول ذات سيادة لدعم أهداف الكرملين السياسية".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر روسيا بأنها سوف تدفع ثمنا باهظا حال دخول قواتها أوكرانيا .

يأتي التحذير على خلفية اتهام أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لروسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا لغزوها، ولكن موسكو تنفي ذلك، وقالت إن حشد القوات يأتي ردا على تعزيز الناتو لقواته في الدولة السوفيتية السابقة.