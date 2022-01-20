تحدث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن الفوز على السودان والتأهل إلى دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال كيروش في تصريحات تلفزيونية، عقب مباراة مصر أمام السودان: "الآن العمل الحقيقي بدأ، والآن المنافسة بدأت، يلعبون بنفس الطريقة طوال الـ90 دقيقة كرات طويلة ومحاولة خطف هدف".

وأضاف: "الآن، كل شيء للفائز ولا شيء للخاسر، يجب أن نواجه الفريق الأفضل ولا يمكن أن نكون الفريق الأفضل بدون أن نواجه الأفضل، وليس من المهم أن كيف نبدأ ولكن الأهم كيف ننتهي".

وعن هزيمة المنتخبات المرشحة للتتويج بالبطولة أمثال غانا والجزائر، أجاب: "أنا لا أهتم بذلك، أهتم فقط بمصر، ولكن هذا يوضح أن كرة القدم ليست بلايستيشن، أو كما يقول الكتاب، بل هي متغيرات مختلفة".

وعن رسالته للجماهير المصرية، اختتم حديثه قائلا: "ليس من المهم كيف نبدأ لكن من المهم كيف ننتهي، وكل ما فات إحماء وكونوا على ثقة في اللاعبين، لعبوا اليوم مباراة مميزة ضد السودان وأتمنى أن نسجل المباريات المقبلة 5 أهداف".