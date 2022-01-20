دار الشروق تدعو قرائها لزيارة جناحها بمعرض الكتاب

دعت دار الشروق جمهور قرائها إلى زيارة جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وذلك في دورته الجديدة الـ 53، في قاعة 1 جناح B17.



وأعلنت دار الشروق عن كامل ترحيبها بالقراء في جناحها خلال في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



ودعت الدار قرائها إلى التوافد على جناحها بالمعرض، للاستمتاع بأحدث الإصدارات والاستفادة من الخصومات خلال فترة معرض الكتاب.



يشار إلى أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أعلنت أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستشهد لأول مرة في تاريخ المعرض، استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ من خلال ظهور شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D



وتحل دولة اليونان ضيف شرف المعرض، وقد تم اختيار الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.