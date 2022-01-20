هل تنجح قطر في استضافة كأس السوبر الألماني؟

بعد نجاح إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية، يعود الحديث مجدداً حول إقامة مسابقات كرة قدم ألمانية مهمة على أراضٍ عربية، فهل ستنجح الأموال الخليجية في استقطاب كأس السوبر الألماني؟

أحرز ريال مدريد لقب الكأس السوبر الإسبانية للمرة 12 في تاريخه إثر تغلبه على أتلتيك بلباو 2- صفر في المباراة النهائية الأحد الماضي وفي النهاية، لم تكن النتيجة فقط هي المهمة، بل المكان، إذ جريت المباراة على ملعب الملك فهد في الرياض بالمملكة العربية السعودية!

وذكر صحيفة "بيلد" الألمانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والأندية المشاركة ستحصل على 30 مليون يورو بالإضافة إلى مصاريف إضافية مقابل إقامة هذه المباريات في السعودية.

وتقام البطولة بعد الاتفاق مع السعودية بمشاركة أربع فرق إسبانية: بطلا الدوري والكأس وأصحاب المركز الثاني في كلتا البطولتين، ولم يكن هناك اهتماما إسبانيا كبيراً بهذه المباراة، حسب وصف الصحيفة الألمانية، ولم يتم بث حتى "مباراة الكلاسيكو" الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي البطولة في القنوات الألمانية.

وبينما احتفل ألابا نجم بايرن السابق بأول لقب له مع "الملكي"، كان راؤول غارسيا من أتلتيك بلباو هو اللاعب الوحيد الذي رفع صوته بشكل نقدي ، وقال: "هذا لا معنى له. لقد تغيرت كرة القدم. لم نعد نفكر بالمشجعين!". يمكن للاعب تحمل قول ذلك، حسب الصحيفة، إذ أنه في الخامسة والثلاثين من عمره، أي قرب نهاية مشواره الرياضي الاحترافي.

هذا التطور ليس جديدا، إذ تم لعب كأس السوبر الإيطالي عشر مرات في الخارج، خاصة في الصين أو في دول عربية، بعد احتجاجات حاشدة تطالب بحقوق الإنسان والمساواة في الحقوق للمرأة، أقيمت آخر مباراتين مجدداً في إيطاليا.

فهل يمكن أن يقام نهائي كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ ودورتموند قريباً في قطر على سبيل المثال؟ إذا أجريت دراسة استقصائية للأندية واتحاد كرة القدم في ألمانيا، فمن المحتمل أن ترفض هذه المخططات.

لكن ليس من المؤكد أن تبقى على هذا النحو، حسب صحيفة "بيلد"، حتى رغم الانتقادات الكبيرة المتوقعة، وكان كارل هاينز رومينيغه، مدير بايرن السابق قد طرح بالفعل إجراء كأس السوبر الألماني في خارج البلد وقدمه للمناقشة عام 2015.

يجب أن ينمو الدوري الألماني ويظل قادراً على المنافسة. في غضون ذلك، انخفض التسويق الخارجي للدوري الألماني بشكل كبير، بالإضافة إلى أن العواقب المالية لوباء كورونا كبيرة جداً ولا يعرف عقباها طويلة الأمد، حسب "بيلد".

يقول لويس روبياليس رئيس اتحاد كرة القدم الإسبانية، الذي مدد عقد إجراء المباريات مع المملكة العربية السعودية حتى عام 2029: "نحن بصدد إجراء صفقة عمل هنا"، على الأقل كان هنا روبياليس صادقاً في تصريحه، وبالتأكيد أكثر صدقًا من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الذي نقل مكان إقامته سراً إلى قطر ، كما كشفت صحيفة "بليك" السويسرية.

أي انتقل قرب أصحاب الأموال الطائلة المستثمرة في كرة القدم الدولية، والذين يسيطرون على هذه الرياضة أكثر فأكثر.