أمين الأعلى للآثار يستقبل رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية بمعبد الكرنك بالأقصر

استقبل، مساء اليوم، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كيم هيون- مو، رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له، بمعبد الكرنك بالأقصر.



وخلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الآثري والمتحفي من حفائر و مشروعات ترميم الآثار وتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية واستخدام التقنية الحديثة في مجال العمل الأثري و تنظيم معارض مؤقتة للآثار وتبادل المنح الدراسية والخبرات في مجال تدريب المرممين و العاملين بالوزارة ومحاربة الاتجار الغير مشروع في الآثار.



وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على حرص المجلس على دعم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال العمل الأثري، مشيرا إلى علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.



جاءت هذه الزيارة في إطار الزيارة الرسمية الحالية للرئيس موون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وقرينته إلى مصر.