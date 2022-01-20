مسؤول أوكراني: تصريحات بايدن تعطي الضوء الأخضر لبوتين لدخول أوكرانيا

أعرب مسؤول أوكراني عن صدمته إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تنبأ فيها بغزو روسي لأوكرانيا.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن المسؤول دون الكشف عن هويته: "هذا يعطي الضوء الأخضر لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لدخول أوكرانيا".

وقال إن "كييف مذهولة" من تلك التصريحات.

كان بايدن قد توقع ، الأربعاء، غزوا روسيا لأوكرانيا، مشيرا إلى "مخاوف وجودية" لدى بوتين، محذرا من عواقب اقتصادية كبيرة عندما يحدث مثل هذا "التوغل البسيط".

إلا أن بايدن أشار خلال مؤتمر صحفي هو الأول له من نوعه منذ بداية العام الجاري إلى أن "توغلا بسيطا" سيثير ردا أقل من غزو واسع النطاق للبلاد.

ووصفت شبكة (سي إن إن) الأمريكية تنبؤ بايدن بالغزو بأنه أقوى اعتراف حتى الآن بأن الولايات المتحدة تتوقع تماما أن يتخذ بوتين هذه الخطوة، بعد حشد 100 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية.

وقال بايدن: "لست متأكدا من أنه (بوتين) واثق مما سيفعله. تخميني هو أنه سيمضي قدما.. عليه أن يفعل شيئا".

وبعد أن تحدث مع بوتين مرتين الشهر الماضي، قال بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي لديه "إدراك جيد" للعقوبات الاقتصادية التي تستعد واشنطن لفرضها.