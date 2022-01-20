تصاعد النزاع مجددا بشأن الغاز بين مولدوفا وجازبروم الروسية

وافق برلمان مولدوفا على طلب من الحكومة بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يوما، في مسعى لتخفيف أزمة الغاز.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أن 58 نائبا من إجمالي101 عضو صوتوا بالموافقة على الطلب.



ويعطي إعلان الطوارئ الحكومة مزيدا من الصلاحيات لتحديد الكيفية التي يجب بها شراء إمدادات الطاقة وتخصيصها وترشيدها إذا لزم الأمر.



وتعاني مولدوفا من مشاكل مع شركة جازبروم الروسية، لكنها تصاعدت من جديد بعد أن رفعت الشركة الروسية مؤخرا أسعارها بنسبة 30%، ما فرض ضغوطا على واحدة من أفقر الدول في أوروبا.



ووفقا لشروط العقد بين مرفق الطاقة في مولدوفا، شركة "مولدوفاجاز"، وجازبروم، يتعين على مولدوفا أن تسدد نصف فاتورتها الشهرية مسبقا.



ومن شأن حالة الطوارئ أن تسمح للحكومة بالمضي قدما في إجراءات الميزانية لمساعدة "مولدوفاجاز" جزئيا في تغطية مدفوعاتها المسبقة للمشتريات من جازبروم في يناير الجاري، في الوقت المحدد ولتجنب توقف الإمدادات.



ولم تسدد مولدوفا حتى اليوم الخميس كامل مبلغ 63 مليون دولار، تقول جازبروم إنه مستحق السداد، ما يعرض للخطر إمدادات الغاز لتلك الدولة الواقعة في شرق أوروبا، في منتصف فصل الشتاء.



ويمكن لـ"مولدوفاجاز" أن تدفع 38 مليون دولار فقط من التزاماتها مقابل الإمدادات التي حصلت عليها في الفترة من 1 إلى 10 يناير.



وقال نائب رئيس الوزراء أندريه سبينو أمس الأربعاء إن الشركة طلبت من جازبروم تأجيل دفع 25 مليون دولار ولكن الطلب قوبل بالرفض.