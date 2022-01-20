الزمالك يفوز على سموحة في دوري المحترفين لكرة اليد

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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق سموحة ، اليوم الخميس الموافق 20 يناير ، بنتيجة 30-28 ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري المحترفين والتي جمعتهما على صالة الفريق السكندري.

وقد أنتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الزمالك بنتيجة 14-11، ثم حسم الزمالك الفوز لصالحه باستمراره في التقدم طوال الشوط الثاني.

وفاز الزمالك في مباراة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري المحترفين على نادي البنك الأهلي بنتيجة 28-20.

ويقود الفريق الأبيض الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي واحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر