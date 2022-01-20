إسرائيل: أكثر من 72 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

سجلت إسرائيل 72120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد في حصيلة قياسية، حسبما أظهرت أرقام وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

في المقابل، سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 112323 إصابة جديدة، وفقا لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في يوم واحد. ويبلغ عدد سكان ألمانيا نحو تسعة أضعاف عدد سكان إسرائيل، الذي يبلغ 4ر9 مليون نسمة.

وفي الفترة الأخيرة، واجهت وزارة الصحة في إسرائيل مشكلات في نقل عدد الإصابات بسبب الضغوط الشديد على النظام الصحي. وأرجعت الوزارة السبب في ذلك إلى الزيادة الحادة في عدد الإصابات.

وقال المدير العام لوزارة الصحة ناشمان آش إنه يتوقع الوصول إلى ذورة موجة أوميكرون في إسرائيل خلال نحو أسبوع.