 كوريا الشمالية تعلن العفو عن مدانين بمناسبة ذكرى ميلاد قادتها الراحلين - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تعلن العفو عن مدانين بمناسبة ذكرى ميلاد قادتها الراحلين

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية
د ب أ
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 7:28 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 7:28 ص

قررت كوريا الشمالية منح مدانين عفوا اعتبارا من هذا الشهر بمناسبة احتفالات بذكرى ميلاد كبار قادتها الراحلين ، وفقا لما ذكره تقرير إعلامي رسمي اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه سيتم العفو عمن أدينوا بارتكاب " جرائم ضد البلاد والشعب" لإحياء الذكرى الـ 110 لميلاد كيم إيل سونج وعيد ميلاد كيم جونج إيل الثمانين، في قرار اتخذته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وسيسري العفو فى 30 كانون الثني/يناير. وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن مجلس الوزراء والأجهزة المعنية ستتخذ "إجراءات عملية" لمساعدتهم على الاستقرار فى حياة عمل طبيعية.

وبحسب يونهاب، يبدو أن العفو جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الاجتماعية وسط مصاعب اقتصادية، مع فرض ضوابط حدودية مطولة لدرء جائحة كورونا وتعزيز الولاء للزعيم كيم جونج أون، الموجود في السلطة منذ عقد من الزمن.

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