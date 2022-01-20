عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد تسبب العاصفة الثلجية «هبة» والبرد القارس في تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان لبنان، ومن المتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها الخميس، وفقا لمركز الأرصاد الجوية اللبناني.

وتأتي العاصفة وسط انهيار اقتصادي وانهيار الليرة اللبنانية، فحرمت عائلات عدة من شراء الوقود لتدفئة بيوتهم.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث يتفاقم الفقر خاصة بين اللاجئين السوريين، وتقدر الأمم المتحدة أن 90 في المئة من أسر اللاجئين السوريين تعيش في فقر مدقع.

وتبلغ تكلفة طن من الخشب نحو 3 ملايين ليرة لبنانية ما يعادل (120 دولاراً أمريكياً) وهو 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور فيما تبلغ تكلفة 20 لتراً من الديزل نحو 300 ألف ليرة لبنانية أي 10 أضعاف سعره قبل 3 سنوات.