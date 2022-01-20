كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية، لتسجل 1.9 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.62%.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 938.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 44.8%، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية لتسجل 560.2 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 613.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

وأشار البيان إلى أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 455 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 42 مليون دولار، أغذية حيوانات بقيمة 32 مليون دولار، مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 18 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 ملايين دولار.

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 328 مليون دولار، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 266 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 195 مليون دولار، قاطرات وعربات وأجهزة إشارة للسك الحديدية بقيمة 182 مليون دولار، أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 92 مليون دولار.